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«Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду

14:32 | 30.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») обнулит проживающим в Пензе ветеранам Великой Отечественной войны апрельские счета за воду в честь предстоящего Дня Победы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе организации.

«Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В начале мая ветераны вместо привычной квитанции за водоснабжение и водоотведение получат необычный платежный документ, напечатанный на цветной бумаге с отметкой «Оплачено» и указанием суммы «0 рублей», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что в случае, если ветеран все же произведет оплату за апрель, деньги будут зачислены в счет погашения в следующем месяце.

«Акция «Квитанция Победы» проводится «Горводоканалом» второй год подряд», — отметили в компании, уточнив, что подробная информация о ней размещена на сайте организации.

Как отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин, все дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, вне времени.

«Наш долг — хранить память о подвиге героев, уважать мужество, патриотизм и любовь к Родине и передавать это следующим поколениям. В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные «Квитанции Победы» для ветеранов города Пензы, на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело», — сказал он.

Юрий Ильин от имени «РКС» поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы и пожелал им крепкого здоровья.

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