Мэрия Пензы обнародовала перечень улиц, на которых благоустроят детские и спортплощадки
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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Перечень улиц, на которых в 2021 году в рамках выполнения наказов избирателей будут установлены элементы для детских и спортивных площадок, а также малые архитектурные формы, опубликован на сайте администрации Пензы в пятницу, 14 мая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Предполагается установить свыше 200 детских, спортивных элементов и малых архитектурных форм», — уточняется в сообщении.
В нем добавляется, что аукционы по определению подрядчиков планируется провести до 25 мая.
Перечень адресов, по которым будут установлены элементы для детских и спортплощадок, а также малых архитектурных форм по депутатской программе:
1. улица Лядова, 2;
2. проспект Строителей, 87;
3. проспект Строителей, 57;
4. улица Лядова, 40 и 42;
5. улица Ладожская, 150;
6. улица Ладожская, 111, 113, 115;
7. улица Ладожская, 101;
8. улица Рахманинова, 31;
9. улица Бородина, 19;
10. сквер «Могилевский дворик»;
11. поселок Нефтяник — в районе домов №2 и №4;
12. проспект Победы, 140;
13. 4 проезд Пестеля, 5А;
14. улица Рахманинова, 28;
15. улица Минская, 4;
16. улица Ульяновская, 26;
17. улица Кронштадтская, 11 и 13, улица Ульяновская, 40 и 42;
18. улица Ульяновская, 60–66;
19. улица Одесская, 3 и 5;
20. улица Минская, 7;
21. улица Кронштадтская, 3;
22. улица Минская, 3;
23. улица Кулибина, 11;
24. улица Кулибина, 12;
25. улица Ленина, 20;
26. улица Плеханова, 45;
27. улица Касаткина, 12;
28. улица Дзержинского, 15А;
29. улица Клары Цеткин, 33;
30. улица Клары Цеткин, 35;
31. улица Чаадаева, 105;
32. улица Медицинская, 5;
33. улица Стрельбищенская, 18В;
34. 2-й проезд Мопра;
35. улица Стадионная, 4А;
36. улица Спартаковская, 9;
37. улица 2-я Питомниковая, 6, 7, 8;
38. улица 354-й стрелковой дивизии, 19, 21;
39. СНТ «Дубрава» в районе участка №530;
40. улица Антонова, 31;
41. улица Антонова, 7, 9, 11;
42. улица Антонова, 23А;
43. улица 8 Марта, 3;
44. улица Сурикова, 65;
45. улица Большая Бугровка, 44;
46. улица Островского, 16;
47. улица Полярная, 4;
48. улица Бекешская, 4–6;
49. улица Мотоциклетная;
50. улица Ставского, 6;
51. улица Володарского, 72;
52. остров Пески, улица Тельмана, 5;
53. улица Гоголя, 41;
54. улица Пушкина, 24;
55. улица Кирова, 67;
56. улица Российская, 31;
57. улица Куйбышева, 18А;
58. улица Кижеватова, 14;
59. улица Кижеватова, 16;
60. улица Кижеватова, 20;
61. улица Кижеватова, 37;
62. улица Свердлова, 77;
63. улица Бийская, 16;
64. улица Окружная, 119;
65. улица Калинина, 154;
66. улица Терновского, 158;
67. улица Терновского, 156;
68. улица Пограничная, 39;
69. улица Пограничная, 34;
70. улица Терновского, 186;
71. улица Ивановская, 7;
72. улица Крамского, 93;
73. улица Полевая, 27;
74. улица Пушанина, 44;
75. улица Пушанина, 12;
76. улица Антонова, 7, 9, 11;
77. улица Коннозаводская, 77;
78. улица Калинина, 76;
79. улица Клары Цеткин;
80. улица Долгорукова.