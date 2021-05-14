Мэрия Пензы обнародовала перечень улиц, на которых благоустроят детские и спортплощадки ЖКХ

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Перечень улиц, на которых в 2021 году в рамках выполнения наказов избирателей будут установлены элементы для детских и спортивных площадок, а также малые архитектурные формы, опубликован на сайте администрации Пензы в пятницу, 14 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предполагается установить свыше 200 детских, спортивных элементов и малых архитектурных форм», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что аукционы по определению подрядчиков планируется провести до 25 мая.

Перечень адресов, по которым будут установлены элементы для детских и спортплощадок, а также малых архитектурных форм по депутатской программе:

1. улица Лядова, 2;

2. проспект Строителей, 87;

3. проспект Строителей, 57;

4. улица Лядова, 40 и 42;

5. улица Ладожская, 150;

6. улица Ладожская, 111, 113, 115;

7. улица Ладожская, 101;

8. улица Рахманинова, 31;

9. улица Бородина, 19;

10. сквер «Могилевский дворик»;

11. поселок Нефтяник — в районе домов №2 и №4;

12. проспект Победы, 140;

13. 4 проезд Пестеля, 5А;

14. улица Рахманинова, 28;

15. улица Минская, 4;

16. улица Ульяновская, 26;

17. улица Кронштадтская, 11 и 13, улица Ульяновская, 40 и 42;

18. улица Ульяновская, 60–66;

19. улица Одесская, 3 и 5;

20. улица Минская, 7;

21. улица Кронштадтская, 3;

22. улица Минская, 3;

23. улица Кулибина, 11;

24. улица Кулибина, 12;

25. улица Ленина, 20;

26. улица Плеханова, 45;

27. улица Касаткина, 12;

28. улица Дзержинского, 15А;

29. улица Клары Цеткин, 33;

30. улица Клары Цеткин, 35;

31. улица Чаадаева, 105;

32. улица Медицинская, 5;

33. улица Стрельбищенская, 18В;

34. 2-й проезд Мопра;

35. улица Стадионная, 4А;

36. улица Спартаковская, 9;

37. улица 2-я Питомниковая, 6, 7, 8;

38. улица 354-й стрелковой дивизии, 19, 21;

39. СНТ «Дубрава» в районе участка №530;

40. улица Антонова, 31;

41. улица Антонова, 7, 9, 11;

42. улица Антонова, 23А;

43. улица 8 Марта, 3;

44. улица Сурикова, 65;

45. улица Большая Бугровка, 44;

46. улица Островского, 16;

47. улица Полярная, 4;

48. улица Бекешская, 4–6;

49. улица Мотоциклетная;

50. улица Ставского, 6;

51. улица Володарского, 72;

52. остров Пески, улица Тельмана, 5;

53. улица Гоголя, 41;

54. улица Пушкина, 24;

55. улица Кирова, 67;

56. улица Российская, 31;

57. улица Куйбышева, 18А;

58. улица Кижеватова, 14;

59. улица Кижеватова, 16;

60. улица Кижеватова, 20;

61. улица Кижеватова, 37;

62. улица Свердлова, 77;

63. улица Бийская, 16;

64. улица Окружная, 119;

65. улица Калинина, 154;

66. улица Терновского, 158;

67. улица Терновского, 156;

68. улица Пограничная, 39;

69. улица Пограничная, 34;

70. улица Терновского, 186;

71. улица Ивановская, 7;

72. улица Крамского, 93;

73. улица Полевая, 27;

74. улица Пушанина, 44;

75. улица Пушанина, 12;

76. улица Антонова, 7, 9, 11;

77. улица Коннозаводская, 77;

78. улица Калинина, 76;

79. улица Клары Цеткин;

80. улица Долгорукова.