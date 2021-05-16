Горячую воду в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк отключат 17 мая на две недели ЖКХ

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. Плановое отключение горячей воды ждет жителей микрорайонов ГПЗ-24 и Маяк в Пензе с 17 по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, это связано с проведением специалистами ОАО «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Отключение планируется по следующим адресам: улица Антонова, 2, 4А, 5, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Л, 5Н, 5М, 5О, 5П, 5Р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76; улица Ангарская, 11; улица Зарубина, 27; улица Измайлова, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 73, 74, 76, 79, 81, 83; улица Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; улица Стадионная, 1, 2, 3, 4; улица Бумажников, 1, 3, 14/21; улица Парковая, 10; улица Тарханова, 10, 10В, 11, 13, 15; улица Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Кроме того, без горячей воды останутся объекты социальной инфраструктуры: детский сад №5, филиал детсада №5, ФОК «Золотая шайба», школа №77, ФОК «Олимпийский», филиал детской поликлиники №4, детсад «Солнышко», клиника диагностики и лечения на Измайлова, детсад №57, МАУ «Детское и лечебное питание», детсад №4, ФОК «Маяк», поликлиника №4, школа №43, стоматологическая поликлиника №3, детсад №105, детская поликлиника №4.