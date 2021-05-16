EN
13:16:35 Воскресенье, 16 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Горячую воду в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк отключат 17 мая на две недели

10:15 | 16.05.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. Плановое отключение горячей воды ждет жителей микрорайонов ГПЗ-24 и Маяк в Пензе с 17 по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячую воду в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк отключат 17 мая на две недели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, это связано с проведением специалистами ОАО «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Отключение планируется по следующим адресам: улица Антонова, 2, 4А, 5, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Л, 5Н, 5М, 5О, 5П, 5Р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76; улица Ангарская, 11; улица Зарубина, 27; улица Измайлова, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 73, 74, 76, 79, 81, 83; улица Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; улица Стадионная, 1, 2, 3, 4; улица Бумажников, 1, 3, 14/21; улица Парковая, 10; улица Тарханова, 10, 10В, 11, 13, 15; улица Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Кроме того, без горячей воды останутся объекты социальной инфраструктуры: детский сад №5, филиал детсада №5, ФОК «Золотая шайба», школа №77, ФОК «Олимпийский», филиал детской поликлиники №4, детсад «Солнышко», клиника диагностики и лечения на Измайлова, детсад №57, МАУ «Детское и лечебное питание», детсад №4, ФОК «Маяк», поликлиника №4, школа №43, стоматологическая поликлиника №3, детсад №105, детская поликлиника №4.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе аферист под видом полицейского выманил деньги у таксиста Альянс защитников животных изучит возможность участия в аукционе на отлов собак в Пензе
Пензенцев проконсультируют по вопросам профилактики клещевых инфекций В Кузнецком районе водитель получил условный срок за попытку дать взятку полицейскому
В Пензе клиент службы доставки еды расплатился с курьером поддельной купюрой Число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, выросло в регионе на 21%
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама