Подписано постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений на улице Кулибина, 10 ЖКХ

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: улица Кулибина, 10.

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Как отмечается в документе, соответствующее решение принято в связи с признанием многоквартирного дома по данному адресу аварийным и подлежащим сносу.

Речь идет об изъятии земельного участка площадью 4 тыс. 962 кв. метра и 156 жилых помещений. В ближайшее время правообладателям будут направлены соглашения об изъятии объектов недвижимости.

Согласно постановлению, управлению муниципального имущества Пензы предстоит выполнить мероприятия, направленные на определение размера возмещения за изымаемые объекты.

Кирпичный пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе был введен в эксплуатацию в 1965 году.

Признан аварийным 10 декабря 2015 года.

Согласно муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы», подлежат расселению более 6 тыс. кв. метров, 412 человек. Планируемая дата окончания переселения — 31 декабря 2022 года.