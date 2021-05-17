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В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия

16:51 | 17.05.2021 | ЖКХ

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Более 1,1 млрд. рублей будет направлено на капитальный ремонт общего имущества 287 многоквартирных домов в Пензе в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в понедельник, 17 мая.

В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, более 398 млн. рублей намечено потратить на капитальный ремонт 124 крыш, свыше 334 млн. рублей — на приведение в порядок инженерных систем в 157 МКД, более 269 млн. рублей — на замену 126 лифтов в 32 домах, примерно 100 млн. — на обновление 35 фасадов, около 36 млн. рублей — на ремонт 31 фундамента, а также 0,002 млн. рублей — на установку автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов и услуг в четырех зданиях.

Выполнение соответствующих работ предусмотрено краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По информации мэрии, по состоянию на 13 мая работы были завершены в 27 домах, а еще в 15-ти они находились на стадии приемки.

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