Проблемы содержания контейнерных площадок обсудят в Пензе ЖКХ

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Круглый стол «Контейнерные площадки: кто виноват и что делать?» пройдет в администрации Октябрьского района Пензы в предстоящую пятницу, 21 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«К участию приглашаются руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ, ЖСК и жители района», — уточняется в анонсе.

В нем добавляется, что в ходе круглого стола будет озвучено, вывоз каких видов отходов входит в тариф, а также каким образом обустроить контейнерную площадку с соблюдением всех санитарных норм и правил.

«Будут даны разъяснения актуального законодательства, регулирующего деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации и размещению отходов», — сказано в сообщении.