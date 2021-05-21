«Т Плюс» в 2021 году инвестирует в теплосетевое хозяйство Пензы 1,1 млрд. рублей — Вагнер ЖКХ

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Объем средств, которые ПАО «Т Плюс» планирует в 2021 году инвестировать в теплосетевое хозяйство Пензы увеличен до 1,1 млрд. рублей, что позволит осуществить перекладку 3,5 км магистральных и 45 км квартальных сетей, а также провести реконструкцию 14 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Об этом сообщил председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

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«Это будет серьезным скачком для города. Там действительно такие объемы никогда не делали», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 21 мая.

Андрей Вагнер уточнил, в целом компания намерена направить на модернизацию тепловой инфраструктуры в регионах присутствия около 33 млрд. рублей.

По его словам, решение относительно 3 млрд. рублей из этой суммы было принято в ходе последнего заседания совета директоров, причем 600 млн. рублей из дополнительных средств получит Пенза, где износ теплосетей оценивается на уровне 80%.

«Мы «хватанули», что называется, за прошлую зиму аварийность на сетях МКП [«Теплоснабжение города Пензы»]. Будем выправлять эту ситуацию. [...] Из той статистики, которую мы смогли выудить у МКП, там не делалось практически ничего», — отметил глава «Т Плюс».

В свою очередь главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин, который также принимал участие в пресс-конференции, обратил внимание на то, что небывалый объем работ по приведению теплосетей в нормативное состояние означает определенные неудобства для жителей.

«В первую очередь в этом году будут затронуты улицы Суворова, Пушкина, Плеханова, Фурманова, Клары Цеткин, район автовокзала. [...] Я заранее приношу извинения жителям нашего города. Разрытий будет много, неудобств будет много, но [...] лучше копать летом, чем зимой», — сказал он, подчеркнув, что все усилия «Т Плюс» направлены на минимизацию числа аварийных ситуаций в отопительный период.

Сергей Мишанин добавил, что на квартальных сетях завершить работы планируется в конце сентября, на магистральных — в июне-июле, за исключением улицы Толстого, по которой утверждены более поздние сроки.