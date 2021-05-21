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В Пензе намечено сократить сроки отключения ГВС во время гидравлических испытаний

18:39 | 21.05.2021 | ЖКХ

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Сроки отключения горячего водоснабжения во время проведения гидравлических испытаний в Пензе планируется сократить. Об этом журналистам сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В Пензе намечено сократить сроки отключения ГВС во время гидравлических испытаний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Что касается гидравлических испытаний, которые проводятся сейчас по всему городу, по всем эксплуатационным районам, [...] период отключения ГВС будем минимизировать. [...] Мы в этом году настроены на то, чтобы отключения были не более 7 дней по ГВС на период проведения гидравлических испытаний», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 21 мая.

Сергей Мишанин добавил, что в будущем период отключения будет еще меньше.

«Гидравлические испытания квартальных сетей мы проводим только первый год. Этим занималось МКП «Теплоснабжение [города Пензы]», — отметил он.

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