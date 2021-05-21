Константин Ханин призвал пензенцев своевременно передавать показания счетчиков горячей воды ЖКХ

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Руководитель управления по сбору денежных средств Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») Константин Ханин призвал жителей своевременно передавать показания приборов учета горячей воды.

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«Особое внимание хотелось бы обратить на то, чтобы во избежание недоразумений с начислением платы, во избежание дальнейших перерасчетов при оплате счетов [граждане] обязательно указывали показания приборов учета горячей воды до 25 числа текущего месяца. Передать их можно разными способами, но основная масса передает при оплате», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 21 мая.

Константин Ханин акцентировал внимание на том, что в общем объеме дебиторской задолженности перед компанией на долю населения приходится 40%.

«В принципе, задолженность населения снижается, [...] но, к сожалению, не такими темпами, как бы нам хотелось», — отметил он.

По словам Константина Ханина, просроченная задолженность, по которой уже завершены судебные разбирательства и ведется исполнительное производство, на данный момент составляет примерно 260 млн. рублей.

«С судебными приставами мы работаем в тесном контакте», — добавил руководитель подразделения Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».