Подписано постановление об изъятии жилых помещений в пяти аварийных домах Пензы ЖКХ

Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление №721 об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений по адресам: улица Галетная, 38; улица Лунинская, 8; улица Привокзальная, 19; улица Осоавиахимовская, 14; улица Павлова, 40.

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Как отмечается в документе, он принят в связи с признанием данных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Всего будет изъято 32 объекта, включая пять земельных участков площадью 511, 562, 888, 1 тыс. 710 и 1 тыс. 831 кв. метр.

Согласно постановлению, управлению муниципального имущества Пензы предстоит выполнить мероприятия, направленные на определение размера возмещения за перечисленные в документе объекты.

После этого правообладателям будут направлены соглашения об изъятии объектов недвижимости.