В компании «ЭнергосбыТ Плюс» призвали пензенские УК начать подготовку к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») призвали руководителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья, организаций и учреждений социальной сферы начать подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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«В межотопительный период 2021 года к зиме должно быть подготовлено 1 тыс. 132 учреждения образования, медицины, культуры и прочих потребителей, 1 тыс. 829 многоквартирных домов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте филиала.

В нем отмечается, что пока наибольшая активность наблюдается среди образовательных учреждений.

Из текста также следует, что в мае в Пензе стартовали гидравлические испытания теплосетей, одновременно с которыми управляющие компании должны выполнить ряд технических процедур, в частности, провести гидропневматическую промывку и испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления, обеспечить установку в тепловых узлах и узлах управления расчетных дросселирующих устройств для регулировки расхода теплоносителя, герметизацию тепловых вводов, восстановление изоляции на трубопроводах, осуществить ревизию запорной арматуры и настройку имеющегося автоматического оборудования.

«По каждому объекту «ЭнергосбыТ Плюс» оформляет акты по выполнению основных технических мероприятий, и на основании этих актов специально созданная комиссия рассматривает готовность к отопительному периоду каждого объекта теплопотребления, после чего комиссией принимается решение о выдаче акта о готовности и паспорта готовности к зиме», — поясняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что необходимыми условиями для получения паспорта готовности к зиме являются подписание акта сверки взаиморасчетов и отсутствие дебиторской задолженности за энергоресурсы.