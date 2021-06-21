Пензу ждет массовое отключение воды 23 и 24 июня ЖКХ

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в ряде районов Пензы с 8.00 среды, 23 июня, на одни сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что воды не будет на улицах Московской, Володарского, Кирова, Пушкина, Ставского, Некрасова, Плеханова, Гладкова, Суворова, Ленина, Гагарина, Германа Титова, на проезде Германа Титова, на улицах Беляева, Леонова, Циолковского, Крупской, Шмидта, Ударной, Комсомольской, Докучаева, Кулибина, 8 Марта, Карпинского, на проспекте Победы, на улицах Фурманова, Вяземского, Островского, Пугачева, Малой Бугровке, Бекешской, Коммунистической, Ворошилова, а также в микрорайонах Бугровка, Райки, Север, Южная поляна, частично на Шуисте, вблизи автовокзала, на острове Пески, около станции Пенза-III и в 610-м квартале.

«На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подача воды в указанный период будет приостановлена в связи с обращением застройщика, планирующего осуществить переврезку магистральных водоводов строящихся домов, а также в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону.