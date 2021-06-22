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«Горводоканал» в 2021 году планирует заменить 6 км сетей в Пензе

14:28 | 22.06.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») планирует заменить 6 км сетей в 2021 году. Об этом сообщил главный управляющий директор компании Юрий Ильин.

«Горводоканал» в 2021 году планирует заменить 6 км сетей в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если раньше мы в счет арендной платы городу на сумму порядка 25 млн. рублей выполняли работы капитального характера, в том числе на сетях водоснабжения и водоотведения, то в этом году по представлению прокуратуры эти денежные средства будут непосредственно вноситься в бюджет. Тем не менее мы понимаем негативное состояние сетей в городе и сумели в этом году свою производственную программу немножко «перетряхнуть». [...] Мы планируем порядка 6 км сетей в этом году заменить. В настоящий момент у нас уже 1,5 км заменено, работы продолжаются», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы во вторник, 22 июня.

Юрий Ильин пояснил, что замена сетей производится своими силами, при этом используется установка «Игла», позволяющая выполнять их бестраншейным способом.

Он обратил внимание на то, что в основном работы запланированы в частном секторе, где сети сильно изношены.

«Мы отобрали те сети, которые характеризовались семью и более повреждениями в течение предыдущего 2020 календарного года», — отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал».

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