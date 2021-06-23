Белинский, Каменка, Нижний Ломов и Сердобск подали заявки на конкурс проектов благоустройства ЖКХ

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Четыре заявки от малых городов Пензенской области — от Белинского, Каменки, Нижнего Ломова и Сердобска — подано на пятый всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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В нем отмечается, что дизайн-проекты общественных пространств были разработаны архитектурными бюро: город Белинский заявился на конкурс с проектом «Белинская весна», Каменка — «Суперпарк. Город «живой» воды», Нижний Ломов — «Садки. Благоустройство зон отдыха у воды», Сердобск «Березовая роща — место встреч».

По информации Минстроя России, всего на конкурс поступило 307 заявок из 73 субъектов РФ, при этом будет отобрано 160 победителей, среди которых планируется распределить субсидии на сумму 10 млрд. рублей.

Проекты, которые по результатам оценки жюри наберут наибольшее число баллов, будут реализованы в 2022–2023 годах.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды проводится с 2018 года.

В нем могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.

За время проведения конкурса было отобрано 400 проектов, реализовано 172.