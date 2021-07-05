В Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» призвали поторопиться с подготовкой зданий к зиме ЖКХ

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») призвали руководителей управляющих компаний, а также предприятий и организаций города поторопиться с подготовкой зданий в зиме.

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«В Пензе из 1 тыс. 829 многоквартирных домов всего 42% провели опрессовку внутренних систем отопления; промывку внутридомовой системы отопления осуществили в 41% зданий. Из 1 тыс. 132 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия и прочие организации, мероприятия по подготовке к зиме в полном объеме осуществили по 345 объектам», — говорится в сообщении, размещенном на сайте филиала.

В нем напоминается, что все необходимые работы должны быть завершены до 15 сентября, а документы для оформления актов готовности следует предоставить поставщику энергоресурсов.

«Обязательным условием получения паспорта готовности здания к зиме являются наличие технической готовности, подписанного акта выверки взаимных расчетов и отсутствие просроченной дебиторской задолженности за энергоресурсы», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что невыполнение технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду может стать препятствием для получения паспорта готовности к зиме.