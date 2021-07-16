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Жители Пензы задолжали за тепло и горячую воду 302 млн. рублей — «ЭнергосбыТ Плюс»

14:42 | 16.07.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Общая сумма задолженности жителей Пензы за тепло и горячую воду перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составила на начало июля 2021 года 302 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 16 июля.

Жители Пензы задолжали за тепло и горячую воду 302 млн. рублей — «ЭнергосбыТ Плюс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время в пензенском филиале ведется серьезная претензионная работа для снижения дебиторской задолженности. Ресурсоснабжающая организация применяет все предусмотренные законодательством методы — отсуживание долгов, арест банковских счетов и имущества за неоплату, запрет на совершение любых регистрационных сделок с квартирой или автомобилем, на выезд за границу на отдых», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что компания предлагает клиентам погасить основную сумму долга в период по 25 июля и получить списание пени в рамках акции «На дачу – без долгов!»

«Актуальным остается вопрос и о корректности передачи показаний. Во избежание недоразумений с начислением платы, дальнейших перерасчетов при оплате счетов обязательно нужно указывать показания приборов учета горячей воды до 25 числа текущего месяца. Передать их можно разными способами, в том числе и при оплате», — добавляется в сообщении.

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