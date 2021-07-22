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В Пензенской области годовой план капремонта многоквартирных домов выполнен на 24,9%

17:27 | 22.07.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Годовой план капитального ремонта многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на общем счете, выполнен в Пензенской области на 24,9% по итогам I полугодия 2021 года; работы завершены в 97 МКД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области годовой план капремонта многоквартирных домов выполнен на 24,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отремонтированы: крыши в 63 домах, внутридомовые инженерные сети в 22 домах, фасады и фундаменты в 11 домах», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время работы ведутся на 252 объектах.

«Всего в 2021 году региональный оператор [Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области] выступит заказчиком работ в 482 МКД на сумму 1 млрд. 634,76 млн. рублей. Жилищные условия улучшат 36 тыс. 998 человек. Работы охватят 23 муниципальных образования Пензенской области. Планируется выполнить [капремонт] крыш в 280 домах, внутридомовых инженерных сетей в 198 домах, фасадов в 63 домах, фундаментов в 50 домах, 75 лифтов в 17 МКД», — сказано в сообщении.

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