Мельниченко ответит на вопросы о водоснабжении во время прямого эфира в соцсетях ЖКХ

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ответит на вопросы жителей, касающиеся качества водоснабжения, в ходе прямого эфира в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» в четверг, 5 августа.

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«Дорогие друзья! Продолжаю серию прямых эфиров. 5 августа в 16.00 планирую ответить на ваши вопросы по обеспечению качественным водоснабжением. Знаю, тема для области важная и актуальная — мне в соцсети приходит много вопросов от вас. Обходить вниманием или замалчивать ее не собираюсь, привык смотреть правде в глаза», — говорится в сообщении, размещенном в аккаунтах главы региона в соцсетях.

В нем добавляется, что жители могут задавать вопросы в комментариях.