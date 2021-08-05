«Горводоканал» поможет пензенской пенсионерке с ремонтом частного водопровода ЖКХ

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») поможет 93-летней пенсионерке, проживающей в деревянном доме на улице Заливной в Пензе, с ремонтом частного водопровода. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Жительница частного сектора по улице Заливной осталась без водоснабжения: из-за утечки на трубе ее частного дома специалисты аварийной бригады были вынуждены отключить воду до восстановления трубопровода. В соответствии с законодательством за состояние труб в частных жилых домах отвечает собственник; соответственно, ремонт и замена трубопровода осуществляются силами владельца дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в силу объективных причин пожилая женщина не смогла заняться решением данного вопроса и сначала ей на выручку пришли неравнодушные жители, которые поменяли часть труб.

«Затем возникла новая сложность. Потребовалась замена участка трубопровода, расположенного под дорогой. Производить земляные работы в таком месте небезопасно и технически сложно. [...] Бесплатную помощь пожилой женщине и решение проблемы предложил «Горводоканал»: с помощью специальной установки управляемого прокола грунта специалисты заменят 30 метров аварийного участка трубопровода бестраншейным способом», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что аварийная бригада предприятия приступила к работам в четверг, 5 августа, и планирует завершить их уже к вечеру, после чего водоснабжение в доме пенсионерки будет восстановлено в полном объеме.

По словам технического директора ООО «Горводоканал» Александра Наголюка, установка «Игла», позволяющая производить замену небольших участков трубопровода без нарушения асфальтового покрытия, приобретена организацией в 2020 году.

«В данном случае потребовалось лишь обустройство котлована на зеленой зоне, благоустройство которой будет восстановлено после завершения работ. Новый участок трубопровода обеспечит бесперебойную подачу водоснабжения на долгий срок. Мы используем современные материалы, гарантийный срок эксплуатации таких труб — более 50 лет», — сказал он.