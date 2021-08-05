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На решение проблем водоснабжения в регионе за несколько месяцев направили около 400 млн. рублей

17:33 | 05.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Около 400 млн. рублей направлено из бюджета Пензенской области на решение проблем водоснабжения в регионе за последние несколько месяцев. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

На решение проблем водоснабжения в регионе за несколько месяцев направили около 400 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только за последние три с небольшим месяца моей работы на решение проблем водоснабжения было выделено около 400 млн. рублей из областного бюджета», — сказал он во время прямого эфира в соцсетях в четверг, 5 августа.

По словам главы региона, данных денежных средств «недостаточно для того, чтобы даже подступиться к решению этой проблемы».

«Но в то же время примерно такая же сумма была израсходована из бюджета региона в предшествующие три года на решение этой проблемы. То есть за четыре месяца мы практически привлекли бюджетные средства, сравнимые с трехгодичным этапом работы программы «Чистая вода» здесь, на территории Пензенской области», — отметил Олег Мельниченко.

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