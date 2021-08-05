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В Пензенской области на приведение в порядок системы водоснабжения требуется 6,3 млрд. рублей

17:59 | 05.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. 6,3 млрд. рублей требуется на приведение в надлежащее состояние системы водоснабжения в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области на приведение в порядок системы водоснабжения требуется 6,3 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом для того, чтобы нам привести всю систему водоснабжения в области в надлежащее состояние, нам необходимо порядка 6,3 млрд. рублей», — сказал он во время прямого эфира в соцсетях в четверг, 5 августа.

Глава региона уточнил, что из этой суммы примерно 1,6 млрд. рублей нужно направить на решение наиболее острых проблем с водоснабжением в ряде сельских районов.

По словам Олега Мельниченко, из 8 тыс. км сетей водоснабжения в Пензенской области следует заменить примерно 2,5 тыс. км, из 1 тыс. 400 артезианских скважин в капитальном ремонте нуждаются 200, из 1 тыс. 200 водонапорных башен — 326.

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