Мельниченко сообщил о запуске региональной программы благоустройства дворовых территорий ЖКХ

Кузнецк, 10 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Кузнецк сообщил о запуске региональной программы благоустройства дворовых территорий.

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году начнем [ее реализацию], в следующем продолжим. Задача — чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены», — сказал он на встрече с председателями ТСЖ.

Олег Мельниченко напомнил, что создание такой программы обсуждалось во время визита первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака в Пензенскую область.

Врио губернатора выразил уверенность в том, что благоустройство дворов является важнейшей задачей.

«Прежде всего должны быть современные площадки. Кроме того, отремонтированные дворы и подъезды. Это то, что требуется каждому человеку», — подчеркнул он.

Комментируя механизм реализации программы, Олег Мельниченко обратил внимание на то, что необходимо учитывать мнение жителей.

«Руководитель муниципалитета вместе со своей командой должен определить перечень дворов, выехать, поговорить с людьми, понять, что они хотят, и с учетом максимального количества голосов реализовать программу, то есть установить площадки. Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка. Есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами, чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было где играть», — отметил он.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, новая программа рассчитана на 5 лет. В 2021 году запланировано благоустроить свыше 30 дворовых территорий в Пензе, более 15 в Кузнецке, по 5–7 в Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском. Так, городу Кузнецку на эти цели выделено 25 млн. рублей.