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В Кузнецке пройдет конкурс на предоставление грантов на обустройство детских и спортплощадок

16:28 | 12.08.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 12 августа 2021. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области объявила о проведении конкурса, по результатам которого будут предоставлены гранты на приобретение малых архитектурных форм для обустройства детских и спортивных площадок.

В Кузнецке пройдет конкурс на предоставление грантов на обустройство детских и спортплощадок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, прием документов стартует 16 августа и продлится по 14 сентября.

К участию в конкурсе приглашены собственники жилья в многоквартирных домах, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и жилищные кооперативы.

Предоставление грантов по результатам отбора будет осуществляться на условиях софинансирования: доля средств муниципалитета составит 95% от общей стоимости проекта, участник конкурса должен будет вложить еще 5%.

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