В Пензенской области определены самые благоустроенные муниципальные образования ЖКХ

Пенза, 14 августа 2021. PenzaNews. Город Кузнецк, рабочий поселок Башмаково, Наровчатский и Кевдо-Мельситовский сельсоветы стали победителями регионального конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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По информации ведомства, Кузнецк одержал победу в первой категории, в которой участвовали городские округа. Второе место заняла Пенза, третье — Заречный. Эти города получат денежные премии в размере 1,8 млн., 1,2 млн. и 1 млн. рублей соответственно.

Во второй категории — среди городских поселений — места распределились следующим образом: первое — у Башмаково, второе — у Сурска, третье — у Никольска. Размер премий им составит 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей. Кроме того, лауреаты I, II и III степеней — Шемышейка, Евлашево и Спасск — получат 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей соответственно.

В третьей категории, объединившей сельские поселения с численностью населения свыше 3 тыс. человек, первое место присуждено Наровчатскому сельсовету, второе — Лопатинскому, третье — Посельскому. Им будут выплачены премии в сумме 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей. Лауреаты трех степеней — Вертуновский, Вадинский и Кижеватовский сельсоветы — получат 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей.

В четвертой категории, в которой участвовали сельские поселения с численностью населения менее 3 тыс. человек, первые три места заняли Кевдо-Мельситовский, Рамзайский и Большевьясский сельсоветы. Им полагаются премии в размере 1,2 млн., 1 млн. и 800 тыс. рублей. Лауреатами стали Титовский, Уваровский и Вишневский сельсоветы. Они в качестве поощрения получат 400 тыс., 320 тыс. и 280 тыс. рублей.

Таким образом, по результатам конкурса распределены премии в размере 20 млн. рублей.

По данным министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, не менее 90% этих средств должно быть потрачено на решение вопросов местного значения, включающих в себя обустройство мест массового отдыха граждан, сбора твердых коммунальных отходов и приобретение материально-технических ресурсов для проведения соответствующих работ.