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В Кузнецке для решения проблем с уличным освещением будет создана рабочая группа

18:20 | 20.08.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 20 августа 2021. PenzaNews. Рабочая группа будет создана в Кузнецке Пензенской области для решения проблем с уличным освещением. Такое решение принято по итогам совещания, которое провел глава администрации города Сергея Златогорский.

В Кузнецке для решения проблем с уличным освещением будет создана рабочая группа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии, от жителей поступает большое количество жалоб, реакция на которые не всегда оперативная.

«На сегодняшний день в реестре более 600 невыполненных заявок. Зачастую освещение отсутствует улицами. С технической точки зрения одной из причин быстрого выхода из строя светильников являются скачки напряжения и незащищенность линии электропередач. Над этим системно предстоит работать», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на текущий момент восстановлено освещение в Южном и Юго-Западном микрорайонах, в выходные работы будут продолжены на улицах Минской и Калинина.

«Глава администрации поручил продолжать отрабатывать локальные участки наряду с выполнением единичных обращений. Для более оперативного решения проблем уличного освещения в администрации решено создать рабочую группу, которая будет в ежедневном режиме вести мониторинг улиц, где нет освещения», — сказано в сообщении.

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