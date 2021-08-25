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В «Т Плюс» пообещали обеспечить всех клиентов в Пензе горячей водой к 1 сентября

15:09 | 25.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. ПАО «Т Плюс» обеспечит горячее водоснабжение своих клиентов в Пензе к 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

В «Т Плюс» пообещали обеспечить всех клиентов в Пензе горячей водой к 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Именно к этой дате на 269 участках тепловых сетей будут завершены повторные гидравлические испытания; в настоящее время они выполнены на 70%», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в 2021 году «Т Плюс» вложит 800 млн. рублей в ремонт, реконструкцию и модернизацию энергооборудования в Пензе, из них 246 млн. рублей направлено на подготовку источников генерации и 554 млн. рублей на обновление и ремонт тепловых сетей.

«Так, по инвестиционной программе энергетики продолжают реконструкцию магистрального трубопровода на улице Толстого протяженностью 407 метров. Данные работы планируют завершить к 30 сентября», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что одновременно с этим ведутся работы по перекладке внутриквартальных сетей и автоматизации центральных тепловых пунктов.

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