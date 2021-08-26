В предстоящий отопительный сезон в ПФО ожидается прирост потребления электроэнергии на 4,7% ЖКХ

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Прирост потребления электроэнергии примерно на 4,7% ожидается в Приволжском федеральном округе в предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, посвященного подготовке субъектов электроэнергетики ПФО к прохождению отопительного сезона 2021–2022 годов, которое состоялось в правительстве Пензенской области в четверг, 26 августа.

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«В предстоящий отопительный сезон в целом по Приволжскому федеральному округу ожидается прирост потребления примерно на 4,7%», — сказал он.

Евгений Грабчак напомнил, что в предыдущем сезоне в округе больше всего снизилось потребление.

«Это связано с разными факторами, в первую очередь, конечно, с вопросами нефтедобычи и нефтеперекачки. Но уже сейчас видим восстановление спроса. Причем восстановление спроса очищенное, в том числе от нефтедобывающей промышленности, от транспорта нефти и газа. Это говорит о том, что в целом по ПФО у нас идет восстановление промышленности, [...] усиление деловой активности», — отметил замглавы Минэнерго России.