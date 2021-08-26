На подготовку к отопительному сезону в Пензенской области выделено около 1,4 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. 1 млрд. 385 млн. рублей выделено на подготовку к предстоящему отопительному сезону в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«В том числе в сфере электроэнергетики — 285 [млн. рублей], в сфере теплоснабжения — 1 млрд. 100 млн. рублей», — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, которое заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак провел в правительстве Пензенской области в четверг, 26 августа.

Олег Мельниченко добавил, что к зиме подготовлено более 600 котельных, или 76% от общего количества, заменено достаточно большое количество ветхих сетей тепло-, электро- и водоснабжения.

«Для повышения надежности, устойчивости и эффективности систем теплоснабжения в Пензенской области проводятся децентрализация источников теплоснабжения в райцентрах и малочисленных населенных пунктах, установка современных модульных котельных на объектах соцкультбыта, перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление. По состоянию на 1 августа 2021 года из 27 муниципальных районов Пензенской области на указанный способ отопления перешли 15», — уточнил глава региона.

Он акцентировал внимание на том, что в текущем году в Пензе начата модернизация системы теплоснабжения.

«Объем инвестиций единой теплоснабжающей организации — ПАО «Т Плюс» — на эти цели за период [до 2035 года] составит более 6 млрд. рублей. [...] В этом году мы перекладываем около 60 км [сетей] — как магистральных, так и внутриквартальных. Такое количество сетей у нас не перекладывалось со времен Советского Союза», — отметил Олег Мельниченко.

Комментируя ход подготовки субъектов электроэнергетики, врио губернатора проинформировал, что их запасы основного и резервного топлива составляют свыше 100%.

«Объекты генерации Пензенской области обеспечены нормативным эксплуатационным запасом топлива в полном объеме. Социально значимые объекты, объекты коммунального хозяйства Пензенской области обеспечены автономными резервными источниками электроснабжения», — сказал он.

По словам Олега Мельниченко, с целью погашения образовавшейся задолженности за природный газ из бюджета региона муниципальным образованиям выделено 190 млн. рублей.

Врио губернатора подчеркнул, что вопросы подготовки к отопительному сезону находятся на его личном контроле.