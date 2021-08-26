Майоров доложил о ходе ремонтной кампании группы «Россети» в ПФО ЖКХ

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, состоявшемся в правительстве Пензенской области, доложил о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Приволжского федерального округа, где группа «Российские сети» представлена компаниями «Россети Волга», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Урал», филиалами «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Волги и МЭС Урала.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети», в 2021 году компания вложит в реализацию программы технического обслуживания и ремонтов в ПФО 11,3 млрд. рублей, что на 3% больше по сравнению с 2020-м.

В соответствии с графиком осуществляется ремонт подстанционного оборудования, опор линий электропередачи, фундаментов, замена проводов и изоляторов, расчистка просек ЛЭП. Ожидается, что мероприятия будут полностью завершены к октябрю.

К ликвидации возможных аварий в Приволжском федеральном округе готовы 1 тыс. 900 бригад, 10 тыс. 201 человек ремонтного персонала и почти 4 тыс. единиц спецтехники.

Подготовлено 1 тыс. 476 резервных источников питания совокупной мощностью 60,5 МВт.

В этом году завершается ряд инвестиционных проектов, ориентированных на обеспечение системной надежности. В их числе — реконструкция подстанций 110 кВ «Терновка» в Пензенской области, «Безымянка-3» и «Пестравка» в Самарской области, «Сазанлей» в Саратовской области, «Юго-Восточная» в Оренбуржье, подстанции 220 кВ «Котельнич» в Пермском крае, а также техперевооружение подстанции 220 кВ «Ижевск» в Удмуртии и строительство подстанции 110 кВ «Выездное» в Нижегородской области.