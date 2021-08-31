Фейгин отчитался о ходе работ по выполнению наказов избирателей в Пензе ЖКХ

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Пензы Вадим Фейгин отчитался о ходе работ по выполнению наказов избирателей.

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«Ремонт асфальтового покрытия внутридворовых территорий завершен в Ленинском и Железнодорожном районах. В Первомайском районе остался один объект на улице Российской, 41», — сказал он в ходе еженедельного совещания в мэрии во вторник, 31 августа.

Вадим Фейгин добавил, что в Октябрьском районе по результатам повторных торгов заключен муниципальный контракт, предусматривающий окончание ремонта до 30 сентября, при этом подрядная организация уже вышла на объекты.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал нацелить подрядчика на активный темп работ.

«Держите этот вопрос на контроле», — сказал он.

По информации мэрии, в рамках выполнения наказов избирателей также продолжаются работы по установке игровых и спортивных элементов во дворах и заключен контракт на обустройство площадки для выгула собак на улице Карпинского.