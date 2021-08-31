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В Пензе повышена эффективность работы площадки водоподготовки «Подгорная»

13:45 | 31.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Эффективность работы площадки водоподготовки «Подгорная» и водозаборных сооружений повышена в рамках модернизации объектов, находящихся в ведении пензенского «Горводоканала» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензе повышена эффективность работы площадки водоподготовки «Подгорная»

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«В 2021 году произведено строительство двух водоводов диаметром 200 мм на площадке водоподготовки «Подгорная». Это имеет стратегически важное значение, поскольку позволяет обеспечивать необходимый переток воды в двух резервуарах чистой воды, один из которых снабжает водой микрорайон Западная поляна, а другой — центр города, Южную поляну и Заводской район», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что работы произведены с помощью установки управляемого проколола грунта, недавно приобретенной ресурсоснабжающим предприятием для перекладки сетей бестраншейным способом.

«В августе 2021 года ремонтные работы подошли к завершению», — уточняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что проект продемонстрировал высокую эффективность и экономичность: реализованные мероприятия позволили выровнять гидравлический режим на сооружениях водоподготовки и положительно сказались на качестве водоочистки.

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