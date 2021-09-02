В «Т Плюс» напомнили о важности подготовки внутридомовых сетей к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») напомнили управляющим компаниям и жителям о важности подготовки внутридомовых систем к предстоящей зиме.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для обеспечения надежного теплоснабжения домов, а также комфортной температуры в квартирах жителям важно проверить готовность своих УК и ТСЖ к приему тепла», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

В нем добавляется, что теплоэнергетики выдают акт готовности к отопительному сезону только тем организациям, управляющим жилым фондом, которые провели все профилактические мероприятия, установили расчетные сужающие устройства и проверили исправность запорной арматуры внутридомовых коммуникаций.

«Каждый собственник жилого помещения вправе обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием провести все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, организовать переход дома на оплату за теплоресурсы по факту потребления», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что от выполнения всех технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов зимой.

«Важным условием получения паспорта готовности к зиме является отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию», — отмечается в тексте.