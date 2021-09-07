Управление ЖКХ Пензы заплатит 100 тыс. рублей штрафа за выбоины на дороге в Ахунах ЖКХ

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы, допустившее образование выбоин на дороге в микрорайоне Ахуны, заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«Суд установил, что 15 апреля 2021 года государственным инспектором дорожного надзора ОДН ОГИБДД УМВД России по городу Пензе выявлено, что УЖКХ Пензы допустило формирование выбоин на улице Коннозаводской [...] в направлении КПП города Заречного, превышающих допустимые размеры: по длине — 0,862 метра, по глубине — 9 см, по ширине — 0,741 метра, площадью — 0,6 кв. метра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту был составлен протокол.

«В судебном заседании представитель УЖКХ Пензы пояснил, что организация не является субъектом правонарушения, поскольку этот участок дороги в муниципальную казну не передавался, в реестре муниципального имущества не значится, в связи с чем денежные средства на его содержание и ремонт не выделяются. Однако эти доводы, по мнению суда, не являются основанием для освобождения УЖКХ Пензы от административной ответственности. Дороги, которые не включены в реестр и не оформлены в частную собственность, являются дорогами местного значения», — поясняется в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что, согласно уставу Пензы, городское управление ЖКХ является главным распорядителем средств муниципального бюджета по отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Из текста следует, что 14 июля 2021 года Первомайский районный суд Пензы признал УЖК виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

«Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, представитель управления подал жалобу, которая судебной коллегий по административным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», — говорится в пресс-релизе.