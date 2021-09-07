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Управление ЖКХ Пензы заплатит 100 тыс. рублей штрафа за выбоины на дороге в Ахунах

10:37 | 07.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы, допустившее образование выбоин на дороге в микрорайоне Ахуны, заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Управление ЖКХ Пензы заплатит 100 тыс. рублей штрафа за выбоины на дороге в Ахунах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что 15 апреля 2021 года государственным инспектором дорожного надзора ОДН ОГИБДД УМВД России по городу Пензе выявлено, что УЖКХ Пензы допустило формирование выбоин на улице Коннозаводской [...] в направлении КПП города Заречного, превышающих допустимые размеры: по длине — 0,862 метра, по глубине — 9 см, по ширине — 0,741 метра, площадью — 0,6 кв. метра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту был составлен протокол.

«В судебном заседании представитель УЖКХ Пензы пояснил, что организация не является субъектом правонарушения, поскольку этот участок дороги в муниципальную казну не передавался, в реестре муниципального имущества не значится, в связи с чем денежные средства на его содержание и ремонт не выделяются. Однако эти доводы, по мнению суда, не являются основанием для освобождения УЖКХ Пензы от административной ответственности. Дороги, которые не включены в реестр и не оформлены в частную собственность, являются дорогами местного значения», — поясняется в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что, согласно уставу Пензы, городское управление ЖКХ является главным распорядителем средств муниципального бюджета по отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Из текста следует, что 14 июля 2021 года Первомайский районный суд Пензы признал УЖК виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

«Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, представитель управления подал жалобу, которая судебной коллегий по административным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», — говорится в пресс-релизе.

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