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В Пензе специалисты «Горводоканала» устранили незаконные врезки по нескольким адресам

16:34 | 07.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») устранили незаконные врезки по нескольким адресам в частном секторе на территории Пензы во вторник, 7 сентября.

В Пензе специалисты «Горводоканала» устранили незаконные врезки по нескольким адресам

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Теперь нарушителей ждет не только отключение ресурса, но и начисление штрафных санкций», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем уточняется, что с начала 2021 года контролерами выявлено более 50 потребителей, которые самовольно подключились к сетям водоснабжения и водоотведения; сумма наложенных штрафов превысила 1,8 млн. рублей.

«Среди них есть как частные жилые дома, так и различные организации», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что незаконные подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения остаются серьезной проблемой, поскольку влекут целый ряд проблем.

«Это не просто воровство воды. Из-за незаконных врезок существенно снижается давление в распределительной сети, особенно в частном секторе, из-за чего возникает проблема слабого напора воды. Кроме того, по этим причинам возможно ухудшение качества воды, а из-за несогласованных работ может быть повреждена действующая сеть», — поясняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что составлен план проверок на сентябрь, в соответствии с которым будет проводиться работа по выявлению самовольных врезок с осуществлением фотофиксации.

«Уйти от ответственности у нарушителей не получится», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что физические и юридические лица, допустившие нарушения, могут обратиться в «Горводоканал» для оформления договорных отношений и корректировки показаний расхода ХВС и водоотведения.

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