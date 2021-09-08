В «Т Плюс» предупредили о мошенниках, которые объявляют закупочные процедуры от имени компании ЖКХ

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, сообщила о случаях, когда неустановленные лица от имени компании объявляют закупочные процедуры.

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«Мошенники направляют потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг) по электронной почте информацию или документы о якобы проводимых закупках с указанием ПАО «Т Плюс» как заказчика. При этом в действительности потребность в данных услугах у компании отсутствует, никакие процедуры не объявлялись, сотрудники в штате компании не числятся. Мошенники представляются именами разных сотрудников. Их схема состоит в обязательном приобретении потенциальными поставщиками некого сертификата соответствия квалификации участника закупки стоимостью порядка 50 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жалобы на противоправные действия поступают на горячую линию, телефон и электронную почту канцелярии ПАО «Т Плюс»; общее число подобных обращений — от 10 до 50 в день.

«Сообщения о фактах мошенничества, поступившие на горячую линию, передаются в службу безопасности компании, которая передает их в правоохранительные органы», — подчеркивается в тексте.

В пресс-релизе обращается внимание на то, что ПАО «Т Плюс» при проведении закупочных процедур публикует план закупок и вносит в него изменения на сайте Единой информационной системы (ЕИС); в обязательном порядке размещает извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры в своем личном кабинете ЕИС с привязкой к номеру лота в плане закупок; в электронной форме размещает всю необходимую документацию на сайте торговой площадки с указанием контактного лица, при этом информация также дублируется на сайте компании в разделе «Закупки».

«В приглашениях к участию в закупочных процедурах [ПАО «Т Плюс»] обязательно указывает номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, а также номер закупки на электронной торговой площадке (в случае проведения закупки в электронной форме). Проводит закупки преимущественно в электронной форме. В этом случае подача заявок участниками и запросы заказчика участникам на разъяснение их оферт осуществляются через функционал электронных торговых площадок», — говорится в тексте.