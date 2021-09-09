Подготовка жилого фонда Пензы к отопительному периоду вступила в завершающую стадию ЖКХ

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Подготовка многоквартирных домов на территории Пензы к предстоящему отопительному периоду вступила в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс»), поступившем в ИА «PenzaNews».

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«По состоянию на 8 сентября в Пензе из 1 тыс. 829 многоквартирных домов – клиентов компании опрессовку провели 1 тыс. 704, или 93,2%; промывку внутридомовой системы осуществили 1 тыс. 668, или 91,2%», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что из 1 тыс. 132 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия и другие организации, мероприятия по подготовке к зиме в полном объеме проведены в 664, или 59%.

«Самыми дисциплинированными в этом вопросе были учреждения бюджетной сферы, полностью выполнившие все требования к 1 сентября. Особенно ответственно отнеслись к техническим мероприятиям образовательные организации, готовые к приему тепла на 100% в первых числах августа», — подчеркивается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что невыполнение технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону может стать основанием для того, чтобы поставщик ресурсов не рекомендовал выдачу паспорта готовности к зиме.

«Для включения системы отопления среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8ºС на протяжении пяти суток. В первую очередь тепло появится в детских садах, школах, вузах, больницах и других учреждениях социально-культурной сферы. Однако жильцы каждого многоквартирного дома имеют право на общем собрании вместе с управляющей компанией принять решение об организации подачи тепла в более ранние сроки», — отмечается в пресс-релизе.