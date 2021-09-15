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В «Т Плюс» заявили о своей готовности к зиме и призвали пензенцев проконтролировать УК

13:37 | 15.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Группа компаний «Т Плюс» полностью готова войти в отопительный сезон в Пензе после подписания соответствующего постановления администрацией города, однако на данный момент не все управляющие организации выполнили необходимые мероприятия, в связи с чем жителям следует проконтролировать их действия по соблюдению обязательных технических процедур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В «Т Плюс» заявили о своей готовности к зиме и призвали пензенцев проконтролировать УК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Группа компаний «Т Плюс» в Пензе сообщает о полной готовности войти в отопительный сезон после подписания соответствующего постановления администрацией города. В настоящее время на источниках генерации — пензенской ТЭЦ-1 (включает котельную Арбеково) и ТЭЦ-2 — все запланированные ремонтные работы выполнены в полном объеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем также содержатся данные о ходе подготовки к зиме жилого фонда: по состоянию на 14 сентября из 1 тыс. 829 многоквартирных домов, входящих в число клиентов компании, опрессовка произведена в 1 тыс. 736, или 94,9%; промывка внутридомовой системы — в 1 тыс. 700, или 92,9%.

В сообщении отмечается, что специалистами «Т Плюс» подготовлена памятка в помощь гражданам, которые хотят проконтролировать выполнение УК и ТСЖ необходимых мероприятий по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону.

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