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Отопительный период в Пензе стартует 17 сентября

11:45 | 16.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Отопительный период в Пензе стартует в предстоящую пятницу, 17 сентября. Соответствующее постановление городской администрации подписал мэр Андрей Лузгин.

Отопительный период в Пензе стартует 17 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы и иных потребителей, приступить к началу отопительного периода с 17 сентября 2021 года», — говорится в документе.

В нем обращается внимание на то, что сроки начала отопительного периода могут быть скорректированы в соответствии с п. 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года.

«Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода», — добавляется в тексте.

В постановлении отмечается, что решение о старте отопительного периода принято «в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, а также ухудшением санитарно-эпидемиологических условий в детских дошкольных образовательных учреждениях города Пензы».

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