В Пензе 24 сентября стартует месячник по благоустройству ЖКХ

Пенза, 18 сентября 2021. PenzaNews. Месячник по благоустройству пройдет в Пензе с 24 сентября по 16 октября. Соответствующее постановление городской администрации №1383 подписал мэр Андрей Лузгин.

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«[Объявить] 16 октября 2021 года субботник по уборке территорий города Пензы», — говорится в документе.

В нем добавляется, что администрациям районов города необходимо организовать соответствующую работу и осуществлять контроль за выполнением мероприятий по благоустройству и уборке.

«Рекомендовать юридическим и физическим лицам очистить от загрязнений, покрасить фасады, цоколи, водосточные трубы, ограждающие конструкции жилых и общественных зданий, находящихся в их владении, выполнить уборку территорий принадлежащих им земельных участков», — отмечается в постановлении.

В документе обращается внимание на то, что лицам, за которыми закреплены остановки общественного транспорта, рекомендовано произвести их ремонт, покраску и установить урны.

«Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, привести в надлежащее состояние придомовые территории, организовать уборку и вывоз мусора, произвести ремонт малых архитектурных форм, в том числе детских и спортивных площадок», — сказано в нем.