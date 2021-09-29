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Агамагомедов прокомментировал ход работ по строительству водопровода в поселке ЗИФ

15:20 | 29.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов прокомментировал ход работ по строительству водопровода в поселке ЗИФ, которое вступило в завершающую стадию.

Агамагомедов прокомментировал ход работ по строительству водопровода в поселке ЗИФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На объект поступила насосная группа. Рабочие приступили к монтажу оборудования, в течение недели его установят», — сказал он.

По словам вице-мэра, одновременно ведутся работы по опрессовке магистральной сети водоснабжения от улицы Аустрина до поселка ЗИФ.

«До 15 октября завершим строительство резервуаров. Затем будем заниматься только благоустройством и обваловкой резервуаров. На 25 октября намечены пусконаладочные мероприятия», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба администрации Пензы.

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