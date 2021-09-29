Ильин проинформировал о принимаемых «Горводоканалом» мерах по обеспечению надежного водоснабжения ЖКХ

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин проинформировал депутатов пензенской гордумы о мерах, принимаемых предприятием с целью обеспечения надежного водоснабжения на территории Пензы.

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По его словам, несмотря на высокий износ сетей, который составляет более 70%, в последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа утечек, при этом основная их масса, как правило, возникает в течение летнего периода, когда жители увеличивают расход воды в связи с необходимостью полива растений на приусадебных участках.

«Мы целенаправленно вкладываем ежегодно в капитальный ремонт и перекладку сетей. Прежде всего это сети частного сектора. [...] В этом году мы планируем порядка 5,5 км сетей заменить за счет собственных средств», — сказал Юрий Ильин, отметив, что это больше, чем в 2020 и 2019 годах.

Он добавил, что дополнительно планируется заменить 2,4 км изношенных сетей в частном секторе: на улицах Депутатской, Бухарской, Пушкари, Пилотной, Энгельса, проездах Ломоносова и Лодочном.

«В тарифе денежные средства на эти цели вообще не предусмотрены», — подчеркнул главный управляющий директор «Горводоканала», пояснив, что финансирование будет осуществляться благодаря пересмотру производственной программы предприятия.

Юрий Ильин особо обратил внимание на то, что в предыдущие годы действовала так называемая программа по зачету капитального ремонта в счет арендной платы и это позволяло направлять около 25 млн. рублей ежегодно на обновление сетей и сооружений; теперь же указанные средства компания должна перечислять в бюджет Пензы.

Также он отдельно остановился на теме обслуживания бесхозяйных сетей, по которым, по его словам, проводится большой объем работ.

Отвечая на вопросы депутатов об укомплектованности ремонтных бригад, главный управляющий директор «Горводоканала» сообщил, что, согласно штатному расписанию, численность сотрудников составляет 154 человека, при этом с 1 сентября она увеличена на 15 единиц, а с октября рабочему персоналу планируется повысить зарплату.

Вместе с тем Юрий Ильин пояснил, что имеется около 15 вакансий, а также 23 человек находятся на больничном.

Говоря о путях решения системных проблем в сфере водоснабжения на территории Пензы, он выразил мнение, что добиться улучшения ситуации можно с помощью заключения концессионного соглашения, которое позволит планировать инвестиции на долгосрочный период и закрепит обязательства сторон.

«У нас уже есть предварительные расчеты финмодели, есть объемы денежных средств, которые будут вкладываться в ремонт сетей», — сказал Юрий Ильин.

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» уточнил, что предприятие готово в течение 30 лет вложить примерно 7 млрд. рублей в сетевое хозяйство, а также модернизацию систем водоснабжения и канализации.

«Другими методами — экстенсивными — решить данный вопрос невозможно», — подчеркнул он.