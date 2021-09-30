В Пензе вынесен приговор по делу о взятках за повторные захоронения в могилы ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал бывшего начальника отдела МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Александра Самойленко виновным в получении взяток от работников ритуальных агентств за согласование повторных захоронений в могилы родственников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В суде установлено, что в 2019–2020 годах занимавший должность начальника отдела муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» злоумышленник регулярно получал взятки в размере от 1 тыс. до 11 тыс. рублей от десяти работников агентств ритуальных услуг за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах Пензы в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов. Общая сумма взяток составила более 80 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Из текста следует, что суд назначил Александру Самойленко наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на полтора года.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.