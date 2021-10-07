Состоялось заседание совета директоров пензенского «Горводоканала» ЖКХ

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Заседание совета директоров ООО «Горводоканал», в котором приняли участие представители «Российских коммунальных систем», состоялось в Пензе в четверг, 7 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Член совета директоров, представляющий интересы второго участника общества, личного участия в заседании не принял», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на заседании были рассмотрены и приняты к сведению промежуточные итоги финансовой деятельности «Горводоканала» за первое полугодие 2021 года, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, информация о ходе реализации инвестпрограммы предприятия на период до 2023 года за счет инвестиционной составляющей в тарифе и экологических платежей — ПДК и НВС.

«Также результатом проведенного заседания стало принятие следующих дополнительных решений, необходимых для эффективной работы водоканала: об обращении «РКС» ко второму участнику о представлении трех кандидатов для их включения в состав совета директоров ООО «Горводоканал», о разработке дивидендной политики общества и представление ее на рассмотрение и утверждение советом директоров водоканала. «Горводоканал» выражает надежду, что принятые советом директоров решения будут способствовать эффективному корпоративному управлению водоканалом совместно двумя участниками, что приведет к развитию водоканала и повышению качества его услуг», — сказано в тексте.