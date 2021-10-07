В Пензе представили информацию о работе «Горводоканала» и обсудили концессию ЖКХ

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Результаты деятельности ООО «Горводоканал», которое с 2018 года входит в группу компаний «Российские коммунальные системы» («РКС»), стали главной темой круглого стола, состоявшегося в Пензенской городской думе в четверг, 7 октября.

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Информацию о работе предприятия представили глава «РКС» Игорь Дибцев и заместитель генерального директора – директор по правовым и корпоративным вопросам Григорий Терян, а также главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Они ознакомили депутатов, представителей мэрии и бизнес-сообщества с реализованными инвестиционными проектами и мерами, принимаемыми с целью оптимизации производства, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

Особое внимание было уделено развитию клиентского сервиса.

Согласно данным презентации, после 2018 года «Горводоканал» направил более 600 млн. рублей на модернизацию и техническое перевооружение, примерно 1 млрд. рублей — на текущий и капитальный ремонт.

«Горводоканал» успешно обновил автопарк, внедрил современное программное обеспечение для минимизации производственных рисков и повысил эффективность контроля за работой аварийных служб. Был открыт новый современный офис для абонентов, запущен «Личный кабинет» для онлайн-обслуживания», — прокомментировал результаты работы Юрий Ильин.

В свою очередь Григорий Терян подчеркнул, что износ водопроводных и канализационных сетей в Пензе превышает 70% и является главной причиной аварий.

«Нужны более кардинальные решения и полная модернизация, возможная только при заключении концессионного соглашения. Без масштабных инвестиций проблему высокой изношенности сетей не решить. В ближайшее время мы сформируем предложение для городской администрации о трансформации действующего договора аренды в концессию», — сказал он.

В продолжение круглого стола был рассмотрен опыт реализации концессионных соглашений в Самаре и Перми, где объем инвестиционных вложений превысил 9,8 млрд. рублей. Кроме того, присутствующие обсудили потенциал предприятия в части снижения аварийности, потерь воды и энергопотребления насосных станций.

Согласно озвученным сведениям, на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Пензе требуется 12 млрд. рублей, при этом цель предприятия — увеличение ежегодного объема перекладки сетей до 1,5–2% от их общей протяженности.

Помимо этого, участники круглого стола затронули вопросы, связанные с совместным управлением «Горводоканалом» и дивидендной политикой.

Как отметил Игорь Дибцев, он высоко ценит возможность проведения конструктивной публичной дискуссии на тему деятельности предприятия.

«Нам удалось открыто и честно обсудить наболевшие проблемы водоканала, ответить на острые вопросы и определить направления дальнейшей работы. Предстоит еще большой путь по улучшению надежности и повышению качества услуг, но главное, что городские власти также понимают важность и необходимость предлагаемых решений для развития водоканала. Пока мы находимся в самом начале этого диалога», — цитирует Игоря Дибцева пресс-служба ООО «Горводоканал».