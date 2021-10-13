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Муниципалитету предложено выдвинуть кандидатов в совет директоров пензенского «Горводоканала»

11:14 | 13.10.2021 | ЖКХ

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Частный оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» («РКС») предложил муниципалитету выдвинуть трех кандидатов для избрания в совет директоров пензенского ООО «Горводоканал» в целях увеличения контроля за работой предприятия со стороны города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Муниципалитету предложено выдвинуть кандидатов в совет директоров пензенского «Горводоканала»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Российские коммунальные системы» инициировали расширение состава совета директоров ООО «Горводоканал». В целях повышения прозрачности и контроля над предприятием со стороны муниципалитета «РКС» направили в адрес МУП по очистке города [один из участников ООО «Горводоканал», размер доли — 49%] предложение о представлении трех кандидатов для их включения в состав коллегиального органа управления. Предложение также было направлено исполняющему обязанности главы администрации города Пензы Александру Басенко», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что список кандидатов в совет директоров будет определен до 30 октября.

«Избрание нового состава органа управления позволит повысить эффективность и слаженность работы водоканала», — подчеркивается в тексте.

Комментируя планы по расширению состава совета директоров ООО «Горводоканал», глава «РКС» Игорь Дибцев отметил, что компания исполняет взятое на себя обязательство и приветствует включение новых членов в орган управления.

«Уверен, что такая модель управления будет более сбалансированной и обеспечит более активную позицию представителей муниципалитета в принятии ключевых операционных и стратегических решений», — сказал он.

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