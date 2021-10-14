Пензенские энергетики завершают подготовку к осенне-зимнему периоду ЖКХ

Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» завершают подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

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«К настоящему времени объем выполненных работ на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи 0,4-10 кВ составляет 673 км, на ВЛ 35-110 кВ — 422 км. Кроме того, энергетики заменили более 2,7 тыс. деревянных и железобетонных опор, свыше 9,2 тыс. линейных изоляторов, а также 94 км провода и 1,1 км грозозащитного троса», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала.

В нем отмечается, что подходят к окончанию ремонтные работы на трансформаторных подстанциях (ТП) всех классов напряжения.

«Согласно планам, в этом сезоне будет отремонтировано 890 ТП 10/6/0,4 кВ. На 67 подстанциях 110/35/10/6 кВ капитальный ремонт уже завершен. В ходе работ на питающих центрах 35-110 кВ отремонтировано 385 выключателей 6-110 кВ, 117 отделителей и короткозамыкателей, 314 разъединителей, заменено 127 опорно-стержневых изоляторов», — сказано в тексте.

Кроме того, из него следует, что самыми крупными объектами ремонтной кампании 2021 года стали подстанции 110 кВ «Химмаш», «Маяк», «Колышлей»; ВЛ 110 кВ «Панкратовка — Студенец» и «Сурск — Асеевская-1».

«Продолжаются работы по расчистке и расширению трасс ВЛ. В рамках ремонтной программы общий объем выполненных работ к настоящему времени составляет почти 1 тыс. 40 га», — подчеркивается в пресс-релизе.

«Проведение ремонтных работ — один из важных этапов подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению ОЗП. Они направлены на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Пензенской области, предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок», — добавляется в тексте.