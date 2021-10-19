2022-й объявлен в «РКС» Годом Пензы ЖКХ

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Руководство частного оператора водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы», работающего в нескольких регионах страны, решило объявить 2022-й Годом Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал», входящего в группу компаний «РКС».

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В нем отмечается, что среди предприятий группы имеются отстающие, которым есть к чему стремиться.

«Подтянуть их до уровня «5+» — первостепенная задача оператора», — подчеркивается в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что к таким предприятиям относится «Горводоканал», который снабжает водой примерно 500 тыс. человек в Пензе, где износ муниципальных водопроводных и канализационных сетей превышает 70%.

«В связи с этим «Российские коммунальные системы» приняли решение объявить для «РКС» 2022 год Годом Пензы и сделать водоканал надежным и современным поставщиком услуг, по-настоящему образцовым предприятием. В течение 2022 года все внутренние процессы, приоритеты сотрудников и ресурсы «РКС» будут сосредоточены на изменениях в Пензе. Оператор ставит для себя ключевой задачей, чтобы жители города забыли об авариях на сетях, внеплановых отключениях», — сказано в сообщении.

В нем особо обращается внимание на то, что «отправной точкой для таких перемен должна стать концессия, которая является залогом долгосрочных инвестиций».

Комментируя принятое решение, генеральный директор «РКС» Игорь Дибцев заявил, что, несмотря на наличие сложностей и множества нерешенных проблем в Пензе, они преодолимы.

«Масштабные изменения, которые мы запланировали и уже начали реализовывать, принесут свои плоды. Уверен, что скоро мы сможем гордо сказать: «Водоканал Пензы — один из лучших в стране», — сказал он.