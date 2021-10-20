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В Пензе увеличено число аварийных бригад «Горводоканала»

12:52 | 20.10.2021 | ЖКХ

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Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Число постоянно действующих аварийных бригад ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») увеличено в Пензе с целью повышения оперативности устранения утечек на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В Пензе увеличено число аварийных бригад «Горводоканала». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь на линию выходит 18 аварийных бригад: восемь бригад по устранению утечек на сетях водоснабжения, шесть — по устранению засоров канализации и четыре дополнительные бригады со стороны наемных подрядных организаций», — уточняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что благодаря принятым мерам удалось существенно повысить мобильность бригад и сократить сроки устранения аварийных ситуаций.

«Если по состоянию на 8 октября 2021 года в перечне аварийных ситуаций на сетях водоснабжения числилось 67 утечек, на сегодняшний день их количество сократилось до 13. В оперативном порядке устраняются и новые порывы сетей, возникающие в течение дня», — сказано в тексте.

Из сообщения следует, что всего за указанный период было устранено 110 порывов на сетях водоснабжения.

В пресс-релизе подчеркивается, что «Горводоканал» работает в штатном режиме, оперативно устраняя возникающие аварийные ситуации.

В тексте добавляется также, что для ликвидации засоров на сетях водоотведения выделено две бригады с гидродинамическими машинами от самарского предприятия, входящего в группу «РКС»; при этом пензенский «Горводоканал» в дополнение к имеющимся трем гидромашинам планирует приобрести две дополнительные.

Как отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин, с целью поддержки и дополнительной мотивации персонала с октября увеличена зарплата работников аварийных служб — слесарей и мастеров.

«На 20% повысили зарплату аварийным бригадам, которые работают непосредственно с утечками по воде и канализации. Я думаю, это поспособствует заполнению тех вакансий, которые у нас есть, и, соответственно, мы до конца доукомплектуем штат бригад», — сказал он.

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