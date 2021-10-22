Специалисты «Пензаэнерго» за 9 месяцев реконструировали почти 90 км распределительных сетей ЖКХ

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» реконструировали 89 км распределительных сетей воздушных и кабельно-воздушных линий 10 и 0,4 кВ за 9 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«За счет строительства и реконструкции 56 понижающих трансформаторных подстанций — ТП-10/0,4 кВ — ввод трансформаторной мощности составил 8,2 МВА», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мероприятия выполнены в рамках проводимой работы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала.

«Наибольшая протяженность построенных и реконструированных участков воздушных линий — 20,7 км — в Бессоновском районе. Здесь же потребовалось и наибольшее количество трансформаторной мощности — 2,2 МВА», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что для обеспечения электроэнергией одного из промышленных предприятий в Пензенском районе построено 6,5 км кабельно-воздушных линий 10 кВ, для будущего промобъекта в Бессоновском районе — 5,4 км КВЛ 10 кВ, для станции катодной защиты в Башмаковском районе — 4,5 км воздушных линий 10 кВ, для торгово-развлекательного комплекса в Пензе — 4,5 км кабельных линий 10 кВ.

«Построенные энергетиками воздушные линии электропередачи выполнены из современных высококачественных материалов и конструкций. Трансформаторные подстанции оборудованы современными системами защиты и автоматики, интеллектуальными приборами учета электроэнергии. В ходе проведенной за 9 месяцев работы по реконструкции распределительных сетей в рамках технологических присоединений было установлено 532 однофазных и 787 трехфазных приборов учета электроэнергии», — сказано в тексте.