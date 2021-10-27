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Пензенцам напомнили о возможности списать пени при погашении долгов за тепло и горячую воду

17:31 | 27.10.2021 | ЖКХ

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Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Представители пензенского филиала АО «Энергосбыт Плюс» (входит в группу «Т Плюс») напомнили жителям Пензы о возможности списать пени при условии погашения долгов за тепло и горячую воду в период с 1 сентября по 30 ноября 2021 года в рамках акции «Осенний марафон».

Пензенцам напомнили о возможности списать пени при погашении долгов за тепло и горячую воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данная акция в Пензе проводится впервые», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что она призвана помочь жителям города урегулировать взаимоотношения с поставщиком ресурсов.

В сообщении уточняется, что подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «Энергосбыт Плюс» и на официальном сайте.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе энергетики призывают своих клиентов к безопасной оплате квитанций — через мобильные приложения любого банка. Передать показания индивидуальных приборов учета можно по электронной почте», — отмечается в тексте.

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